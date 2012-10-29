"Батьківщина" вимагатиме невизнання виборів на двох дільницях у Донецьку
04:25, 29 жовтня 2012Політика
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У Донецьку, в окрузі № 42 на виборчій дільниці № 141 702 (вул. Шаповалова, 4) не пропускають учасників виборчого процесу від опозиції - членів окружної виборчої комісії та офіційних спостерігачів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» у Донецькій області, близько десяти міліціонерів заблокували вхід на цю виборчу дільницю.
У прес-службі нагадали, що у Донецьку в цьому ж виборчому окрузі № 42, але на дільниці № 141686 (вул. Цусимська, 18) як і раніше, вхід заблокований невідомими людьми спортивної статури і співробітниками міліції. Тому частина членів окружної виборчої комісії і офіційних спостерігачів також не можуть потрапити на цю дільницю. З дільниці нікого не випускають.
Як заявляють у "Батьківщині", вони добиватимуться невизнання виборів на цих виборчих дільницях.
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