"Батьківщина" вимагатиме невизнання виборів на двох дільницях у Донецьку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» у Донецькій області, близько десяти міліціонерів заблокували вхід на цю виборчу дільницю.

У прес-службі нагадали, що у Донецьку в цьому ж виборчому окрузі № 42, але на дільниці № 141686 (вул. Цусимська, 18) як і раніше, вхід заблокований невідомими людьми спортивної статури і співробітниками міліції. Тому частина членів окружної виборчої комісії і офіційних спостерігачів також не можуть потрапити на цю дільницю. З дільниці нікого не випускають.

Як заявляють у "Батьківщині", вони добиватимуться невизнання виборів на цих виборчих дільницях.