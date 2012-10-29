Члену виборчкому погрожують розправою, якщо він зазначить у протоколі порушення

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласного штабу «УДАРу».

«На виборчій дільниці № 140 146 при підписанні протоколів члену комісії від партії «УДАР» погрожують фізичною розправою, якщо він підпише «особливу думку» із зазначенням виявлених порушень. Члени комісії від Партії регіонів заблокували дільницю і нікого не випускають, аргументують тим, що очікують приїзду своїх юристів», - сказано в повідомленні.