Члену виборчкому погрожують розправою, якщо він зазначить у протоколі порушення
04:50, 29 жовтня 2012Політика
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У Донецькій області на виборчій дільниці № 140146 у селі Бугас члену виборчкому від партії «УДАР» погрожують фізичною розправою, якщо він підпише протокол із зазначенням виявлених порушень.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласного штабу «УДАРу».
«На виборчій дільниці № 140 146 при підписанні протоколів члену комісії від партії «УДАР» погрожують фізичною розправою, якщо він підпише «особливу думку» із зазначенням виявлених порушень. Члени комісії від Партії регіонів заблокували дільницю і нікого не випускають, аргументують тим, що очікують приїзду своїх юристів», - сказано в повідомленні.
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