Томенко: Опозиція має відмовитись від роботи у новій ВР, якщо не припинять фальсифікації

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.

Він підкреслив, що зараз розпочався тотальний перегляд результатів виборів не тільки у мажоритарних округах, а й у багатомандатному окрузі.

«Якщо раніше ми говорили про 10 округів, то зараз вже з’являється інформація про декілька десятків, де іде так зване уточнення результатів, а фактично переписування протоколів результатів голосування за мажоритарників та політичні сили в цілому», - сказав М.Томенко.

Він наголосив, що такі дії стають системними і змушують опозицію захищатися всіма доступними методами.

«Хочемо попередити владу - якщо ця схема не припинить реалізовуватися, то опозиція, на моє переконання, має ставити питання про визнання виборів недійсними і відмовлятися працювати в новому парламенті», - сказав М.Томенко.