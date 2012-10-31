«Батьківщина»: на Черкащині намагалися викрасти кандидата від опозиції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

За їх даними, М.Булатецький в даний момент перебуває в приміщенні ОВК, де заблокований вхід.

«Я вимушений тут знаходитися, тому що декілька разів група бандитів хотіла мене біля входу в ОВК захопити та вивезти звідси», - цитує слова М.Булатецького прес-служба «Батьківщини».

За словами кандидата, під час спроби викрадення міліція стояла осторонь і байдуже спостерігала за тим, що відбувається.

«Такого беспредєла я ще не бачив в житті і не думав, що таке може бути. Тільки шалений спротив з боку моїх прихильників і простих громадян, яких було декілька сот, не дозволили захопити мене», - повідомив кандидат і зазначив, що вже звернувся до силових органів з вимогою забезпечити його безпеку.