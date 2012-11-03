У 211 окрузі переміг Терьохін
09:15, 03 листопада 2012Політика
3449 0
У 211 окрузі в Києві за даними 100% протоколів переміг представник Об'єднаної опозиції Сергій Терьохін.
Підсумки виборів в окрузі №211 (збільшити)
Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, Терьохін набрав 30,4% (30 890 голосів).
Кандидат від Партії регіонів Ігор Лисов - 26,51% (26 940), представник УДАРу Микола Бабенко – 26,2% (26 620).
На цю тему: Терьохіну зламали палець та ребро - він у лікарні
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter