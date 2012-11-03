У 211 окрузі переміг Терьохін

У 211 окрузі в Києві за даними 100% протоколів переміг представник Об'єднаної опозиції Сергій Терьохін.

Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, Терьохін набрав 30,4% (30 890 голосів). Кандидат від Партії регіонів Ігор Лисов - 26,51% (26 940), представник УДАРу Микола Бабенко – 26,2% (26 620). На цю тему: Терьохіну зламали палець та ребро - він у лікарні

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