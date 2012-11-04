ВО «Свобода» заявляє, що не отримувала звернень щодо обнулення виборчих списків
У Тягнибока готові підтримати союзників, але чекають конкретних пропозицій.
ВО «Свобода» поки не отримувала ніяких звернень від Об'єднаної опозиції щодо «обнулення» виборчих списків.
Про це УНІАН повідомив кандидат у народні депутати, керівник прес-служби «Свободи», Юрій Сиротюк.
Коментуючи інформацію щодо пропозиції одного з лідерів Об'єднаної опозиції Анатолія Гриценка про «обнулення» списків на знак протесту проти фальсифікацій, Ю.Сиротюк сказав: «До нас поки що не надходило жодного офіційного звернення від керівництва «Батьківщини».
За його словами, юридична служба партії також має вивчити всі можливі наслідки подібного рішення.
«Свобода» є найбільш рішучою та радикальною опозиційною силою. Якщо буде прийнято таке рішення, ми одними з перших його виконаємо. Питання більше до наших союзників, наскільки серйозна їхня заява і наскільки вона узгоджена між усіма партнерами», - зазначив «свободівець».
Він зазначив, що більш конкретніше про це можна буде говорити після завтрашньої акції опозиції, в якій планують взяти участь лідери як Об'єднаної опозиції, так і «Свободи».