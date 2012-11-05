Ляпіна каже, що на її окрузі намагаються застосувати «схему Засухи»

Про це йдеться у коментарі К.Ляпіної, переданому УНІАН прес-службою партії «За Україну!», щодо рішення Апеляційного адміністративного суду Києва, який задовольнив вимогу кандидата, самовисуванця Олександра Супруненка про перерахунок голосів виборців на 26-ти дільницях 216-го округу, на яких К.Ляпіна має істотну перевагу, і визнав неправомірним недопущення О.Супруненка до 16 виборчих дільниць.

«Те, що ми бачимо, - це справжній судовий бандитизм. Влада намагається просто перекреслити голоси майже 30 тисяч людей і такою ціною протягнути провладного кандидата. Це схема Засухи – влада обкатала її на 94-му окрузі і тепер намагається застосувати її і в Києві, щоб визнати вибори на окремих дільницях недійсними та проголосити перемогу Супруненка», - наголосила К.Ляпіна.

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Вона заявила, що «суд жодним словом не згадав про документально засвідчені протягом трьох днів судових засідань фальсифікації виборчих документів, здійснені Супруненком та його довіреними особами, жодним словом не обмовився, що за фальсифікацію виборчих документів вони мають нести кримінальну відповідальність, не взяв до уваги заяви свідків самого Супруненка, які свідчили, що їхні підписи на актах про порушення підроблені. Не взяв до уваги той факт, що згідно фальсифікованих актів, Супруненко та члени його злочинного угруповання перебували в один і той самий час в двох або трьох різних місцях. І кінець-кінцем було винесено це ганебне рішення, яке взагалі назвати судовим рішенням язик не повертається».

У прес-службі партії зазначили, що раніше в ході засідання Київським окружним адміністративним судом було встановлено, що протокол дільничної комісії №800180, який було передано в окружну комісію округу №216, було сфальсифіковано. На користь провладного кандидата О.Супруненка було приписано 192 голоси інших кандидатів. Це з’ясувалося під час перегляду судом відеозапису підрахунку голосів і встановлення результатів голосування на зазначеній дільниці, який на вимогу К.Ляпіної надав суду ЦВК.

*** Згідно з даними, оприлюдненими на сайті ЦВК, за результатами опрацювання 100% протоколів, в окрузі № 216 перемогла К.Ляпіна, за яку проголосували 29,27% виборців, за О.Супруненка – 27,70%.