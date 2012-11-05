Експерт: У «Свободи» є фахівці по Гітлеру, але є й нормальні люди

Фесенко не очікує, що свободівці будуть менш радикальними.

«Я цього не чекаю. Я знаю, які погляди у цих людей. Це справжні націоналісти. Там багато ксенофобії. Хтось поміркований, більш-менш нормальний, правий, але не занадто радикальний. Але є дуже радикальні люди, для яких Гітлер і досі залишається ідеалом», - заявив він у інтерв’ю ТСН.ua.

Політолог відзначив, що всім відомо про погляди Михальчишина.

«Один мій знайомий зі "Свободи" каже, що він найкращий фахівець по Гітлеру в Україні. Але я не думаю, що це те, чим треба зараз пишатися», - додав він.

Сам Тягнибок, на думку Фесенка, зміг репрезентувати «респектабельний націоналізм».

«Як Партія регіонів уникала всіх непопулярних рішень, так він уникав всіх ксенофобських заяв. Таких заяв, які могли викликати насторогу. І, думаю, в майбутньому це буде працювати таким чином: буде офіційна виважена і поміркована позиція "Свободи", але будуть радикали з дуже специфічними поглядами, які будуть заявляти свою позицію», - пояснив політолог.

Фесенко також вважає, що «Свобода» так багато набрала по центральній Україні через своє вдале позиціонування.

«Моя версія, електорат свободи – це 30-40% ідейні виборці, які підтримують ідею українського націоналізму. Але по Києву, по центральній Україні багато людей голосувало за "Свободу" як за найбільш радикальну силу, саме як за спецназ опозиції», - заявив Фесенко.

«До речі, за "Свободу" проголосувало досить багато російськомовних жінок. Така цікава жіноча політична логіка (посміхається). Думаю, це реакція на те, що інших опозиціонерів сприймали як занадто м'яких і поміркованих», - додав політолог.