Опозиція не збирається йти з-під ЦВК

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявляє про початок безстрокової загальноукраїнської акції протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою ЦВК Володимиром Шаповалом.

"У нас хочуть забрати 15-16 мандатів. Ми не просто висунули політичні вимоги, ми розпочали акцію протесту, це буде безстрокова акція протесту. Ми не тільки тут, в кабінетах будемо відстоювати результати, але й розраховуємо на підтримку громади. Причому це буде загальноукраїнська акція", - сказав О.Тягнибок.

У свою чергу голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк додав, що опозиційні сили вимагають від ЦВК самостійно встановити результати виборів у 13 одномандатних виборчих округах на підставі протоколів дільничних виборчих комісій.

"Ми вимагаємо прийняти ці справи до провадження і самостійно, без корумпованих окружних виборчих комісій встановити результати на підставі протоколів ДВК, а по тим округам, де знищені первинні виборчі документи, призначити перевибори", - уточнив він.

"Ми очікуємо рішення ЦВК. У тому випадку, якщо і надалі продовжуватиметься фальшування в стінах окружних виборчих комісій, якщо ЦВК не стане на бік закону, Конституції і на бік народу – такі вибори не можна визнавати", - заявив А.Яценюк.

У свою чергу лідер партії "УДАР" Віталій Кличко зазначив, що опозиційні політичні сили звертають увагу Президента України, який є гарантом Конституції, на необхідність відреагувати на фальсифікації результатів виборів.

"Якщо не отримаємо реакції, ми будемо робити все, щоб призначати дострокові парламентські вибори, а у разі відсутності реакції Президента не виключаємо дострокових президентських виборів", - наголосив він.