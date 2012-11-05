Політолог назвав трьох «головних» кандидатів на крісло спікера

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю ТСН дав свій прогноз на те, кого можуть призначити спікером у новому парламенті.

«Мій прогноз дуже простий, оскільки регіонали будуть створювати свою парламентську більшість, для них дуже важливо продемонструвати, що вони керують і контролюють Верховну Раду. А тому потрібна своя людина на посаді спікера. Хто кандидат від Партії регіонів? Думаю, питання остаточно не вирішено. Вирішувати буде президент і це, зокрема, буде пов'язано зі змаганням інтересів різних груп в оточені Януковича. Але головні претенденти відомі – кандидат №1 Лавринович. Чому? Тому що крім юридичних знань і відданості президенту (що дуже важливо) у нього ще є досвід роботи у президії Верховної Ради, він свого часу працював першим заступником. Другий претендент – це Олександр Єфремов. І третій - Сергій Тігіпко. Він сам запропонував свої послуги на цій посаді. І це, на мій погляд, свідчення того, що він не певний у своїй перспективі.», - сказав Фесенко.