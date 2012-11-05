Глава МЗС Швеції: Підрахунок голосів в Україні виглядає все більш сумнівним

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що тривалий підрахунок голосів виборців у деяких округах може ще більше «заплямувати» парламентські вибори в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Підрахунок голосів, який все ще триває на деяких округах, виглядає все більш сумнівним. Це може ще більше заплямувати вибори», - написав К.Більдт у своєму Twitter.