Глава МЗС Швеції: Підрахунок голосів в Україні виглядає все більш сумнівним
15:10, 05 листопада 2012Політика
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Тривалий підрахунок голосів у деяких округах може ще більше «заплямувати» парламентські вибори в Україні.
Більдт каже, що підрахунок може ще більше заплямувати вибори
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що тривалий підрахунок голосів виборців у деяких округах може ще більше «заплямувати» парламентські вибори в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.
«Підрахунок голосів, який все ще триває на деяких округах, виглядає все більш сумнівним. Це може ще більше заплямувати вибори», - написав К.Більдт у своєму Twitter.
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