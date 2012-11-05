Журналістів «попросили» із зали засідань 223 окружкому, туди їде член ЦВК

Як повідомив кореспондента УНІАН кандидат у народні депутати від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк, таке рішення ухвалили члени окружкому на своєму засіданні.

Як повідомлялось, іншим своїм рішенням окружком постановив провести перерахунок голосів на 11-ти виборчих дільницях округу.

Ю.Сиротюк сказав, що окружком ухвалив це рішення за пропозицією представника кандидата у депутати, самовисуванця Віктора Пилипишина. Рішення підтримали 11 членів комісії, проти були 4.

Представник «Свободи» зазначив, що зараз в окружком їде один з членів ЦВК. За словами Ю.Сиротюка, раніше суд першої інстанції ухвалив рішення, що Центрвиборчком має самостійно встановити результати голосування в окрузі №223. Він додав, що це рішення було оскаржене, і близько 15.00 очікується рішення суду апеляційної інстанції. За словами Ю.Сиротюка, В.Пилипишин форсує ситуацію і вимагає якнайшвидше провести перерахунок голосів.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Пилипишин у суді вимагав, аби Центрвиборчком провів перерахунок голосів на 11-ти дільницях.

Кандидат у депутати вимагав визнати бездіяльність окружної виборчої комісії, дозволити вилучення документації з цих 11 дільниць і провести перерахунок голосів у ЦВК.

Після перерви у судовому засіданні Київського апеляційного адмінсуду представник В.Пилипишина вкотре змінив позовні вимоги.

За словами його адвоката В’ячеслава Буяніна, позивач просить вилучити всю виборчу документацію в ОВК й доставити її у ЦВК, і щоб представники окружкому здійснили повторний перерахунок голосів по цих 11 дільницях у приміщенні Центрвиборчкому, а також зобов’язати Центрвиборчком встановити результати виборів.

У свою чергу представники кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка вважають, що це "рейдерські дії для того, щоб сторона Левченка не змогла підготуватись до засідання".

Один з трьох суддів, які розглядають позов, запропонував зобов’язати В.Пилипишина з’явитися до суду, оскільки він "часто через телефон змінює вимоги".

2 листопада ЦВК достроково припинила повноваження голови окружної виборчої комісії № 223 (Київ, Шевченківський район) Юрія Литвишка (його кандидатура була подана партією «Братство») і призначила на цю посаду Ольгу Гагаріну.

Округ № 223 залишається останнім серед інших одномандатних округів, де досі не встановлено результати виборів.

В окрузі № 223 станом на 13.46 5 листопада опрацьовано 88,11% протоколів. Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, за Ю.Левченка проголосували 27,58% виборців, за В.Пилипишина - 27,55% виборців.