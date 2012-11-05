Ідею «обнулити» виборчі списки експерти приписують Тимошенко

Таку думку у коментарі УНІАН висловив політолог Володимир Фесенко.

«Я так відчуваю і по деяких ознаках, думаю, що це ідея не стільки Анатолія Степановича, скільки Юлії Володимирівни, яку підтримує і частина представників «Батьківщини», - припустив В.Фесенко.

Він зауважив, що подібну пропозицію потрібно ретельно проаналізувати і узгодити між трьома політичними силами, адже подібний сценарій втрачає сенс, якщо не буде готовності хоча б однієї з них брати в цьому участь.

Водночас головна проблема такого «радикального, кризового сценарію» - не брати депутатські мандати – полягає в тому, що процедури «обнулення» списків у нинішньому законі про вибори немає, зазначає політолог. «Я думаю, що тут емоції. Він (А.Гриценко – УНІАН) не все продумав, він не юрист, він, можливо, забув або не знав таких деталей закону, що нема зараз просто «обнулення» списків, тому виступив з такою заявою. Він виходить суто з моральної оцінки ситуації», - сказав В.Фесенко.

Крім того, додав політолог, зняти кандидатів у депутати з реєстрації можна було не пізніше, як за 12 діб до дня голосування. «Відмовитися від депутатського мандату може депутат лише особисто. Ніяких рішень з’їзду в даному випадку не передбачається. І це створює потенційні серйозні ризики для реалізації такого сценарію», - вважає В.Фесенко.

Він пояснив, що якщо 31-32 кандидати в депутати, аутсайдери партійних списків, відмовляться від пропозиції свого партійного керівництва і візьмуть депутатські мандати, цей сценарій вже не працюватиме. При цьому, зауважив В.Фесенко, уся ця процедура може сильно розтягнутися в часі, адже спочатку відмовитися від мандатів мають ті кандидати, які пройшли по списку.