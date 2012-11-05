Адвокат: Луценко програв суд колонії

Про це Українській правді повідомив адвокат Олексій Баганець.

"30 жовтня Окружний адміністративний суд Чернігівської області розглядав наш позов. Нам відмовлено у задоволені позову. Мотивувальної частини суд не зачитував, а оголосив тільки резулятивну частину", - сказав він.

Баганець підкреслив, що захист оскаржуватиме це рішення.

"Ми розуміємо судову систему. Тому чим більше вони ухвалюватимуть таких судових рішень, нам краще буде доводити Європейському суду, що переслідування Луценка - це не кримінальний злочин, а ув’язнення виключно через політичні мотиви", - сказав Баганець.