Адвокат: Луценко програв суд колонії
16:36, 05 листопада 2012Політика
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Окружний адмінсуд Чернігівської області відхилив позов адвокатів Юрія Луценка на дії адміністрації Менської колонії, яка, на думку захисту, порушує вимоги надання побачень і їх конфіденційності.
Баганець розповів про рішення суду
Про це Українській правді повідомив адвокат Олексій Баганець.
"30 жовтня Окружний адміністративний суд Чернігівської області розглядав наш позов. Нам відмовлено у задоволені позову. Мотивувальної частини суд не зачитував, а оголосив тільки резулятивну частину", - сказав він.
Баганець підкреслив, що захист оскаржуватиме це рішення.
"Ми розуміємо судову систему. Тому чим більше вони ухвалюватимуть таких судових рішень, нам краще буде доводити Європейському суду, що переслідування Луценка - це не кримінальний злочин, а ув’язнення виключно через політичні мотиви", - сказав Баганець.
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