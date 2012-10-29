Луценка в колонії ізолювали від ув’язнених

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила його дружина, кандидат у народні депутати Ірина Луценко.

За її словами, у камері разом із екс-міністром перебувають четверо засуджених міліціонерів, але Ю.Луценка водять окремо, під конвоєм, уникаючи будь-якого його впливу на інших засуджених. Саме через це, за словами І.Луценко, її чоловік проголосував у колонії першим. Решта засуджених голосували окремо від нього, додала вона.