Суд розглядає позов про визнання недійсною перемоги Терьохіна

Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов самовисуванця, кандидата у народні депутати Тетяни Стрілець щодо визнання недійсними двох підсумкових протоколів окружної виборчої комісії про результати голосування в окрузі № 211, де переміг кандидат від опозиції Сергій Терьохін.

Про це повідомив кандидат юридичних наук Анатолій Матвійчик, поінформували УНІАН у прес-службі кандидата у народні депутати від Партії регіонів Ігоря Лисова.

"Наразі здійснюється розгляд. Суть подання позову полягає в тому, що всупереч нормам виборчого законодавства голова ОВК, порушуючи усі норми, підписала два підсумкових протоколи, які підписувати не мала права через те, що є рішення суду про перерахунок голосів на 28 дільницях. У зв'язку з тим, що ці протоколи укладені всупереч вимогам законодавства та закону "Про вибори народних депутатів", ми його оскаржуємо, визнаємо неправомірним та скасовуємо як такий, що не є чинним. Протоколи є недійсними через те, що вони укладені з порушенням законодавства", - сказав А.Матвійчук.

За його словами, будь-яке рішення має прийматися окружною виборчою комісією колегіально, шляхом голосування.

"А тут у протоколах 11 з 18 членів ОВК мають особисту думку, тобто не згодні з рішенням. Тобто вони написали, що є порушення законодавства, вони підписують, але з рішенням не погоджуються", - додав юрист.

У прес-службі І.Лисова нагадали, Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення усі чотири апеляційні скарги щодо скасування рішення про перерахунок голосів на 28 дільницях 211-го округу.

"Суд ухвалив рішення зобов'язати ОВК прийняти рішення про перерахунок голосів на дільницях... Там їх 28. Це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. Усього було 4 апеляції, які подавали Терьохін, Одарченко, «Батьківщина» та ОВК. Але в результаті Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення усі 4 апеляційні подання", - сказав офіційний спостерігач кандидата у народні депутати І.Лисова Андрій Орищин.

На виборах у столичному окрузі № 221 переміг Терьохін

*** Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, за даними підрахунку 100% протоколів, на парламентських виборах у столичному одномандатному окрузі № 221 переміг кандидат від ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін, за якого проголосували 30,40% виборців.

На другому місці – висуванець Партії регіонів І.Лисов, за нього віддали голоси 26,51% виборців.