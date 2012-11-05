Хармс: ЄС має зайняти чітку позицію щодо фальсифікації виборів в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її коментарі.

“Всі ці обвинувачення мають бути уважно розслідувані на основі міжнародних демократичних стандартів, а місія ОБСЄ мала б звернути на них увагу в своїй остаточній доповіді”, - заявила євродепутат.

“Українські громадяни, які знову чітко продемонстрували свою відданість демократії, мають покладатися на міжнародну підтримку”, - додала Р.Хармс.

Депутат зазначила, що процес викриття фальсифікацій на українських виборах посилює існуючу стурбованість.

“На цьому фоні, і на фоні загроз опозиції бойкотувати новий парламент, ЄС має зайняти чітку позицію”, - підкреслила депутат, зазначивши, що представники спеціальної місії Європарламенту Олександр Квасневський та Пет Кокс мають звернутися до питань виборчих фальсифікацій в Україні, або відкласти свій наступний візит до Києва, запланований на 6-7 листопада.

Р.Хармс також зазначила, що останні негативні повідомлення з України від міжнародних спостерігачів викликають стурбованість щодо незбалансованості виборчих комісій на користь Партії регіонів.