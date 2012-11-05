Опозиція розповіла послам ЄС, США та Канади, як влада фальшує вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», на зустрічі були присутні лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк, лідери партій «Свобода» Олег Тягнибок і «УДАРу» Віталій Кличко.

Після зустрічі О.Турчинов повідомив, що лідери опозиції проінформували послів про післявиборчу ситуацію в Україні.

«Керівники ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» зустрілися з представниками Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Канади і повідомили їм про ті небезпечні злочини, які сьогодні робить влада, щоб сфальшувати волевиявлення наших громадян», - сказав О.Турчинов.

«Головний наголос цієї зустрічі - що це роблять не просто якісь представники від Партії регіонів чи кандидати від влади, а сама влада спотворює результати виборів», - наголосив він.

За словами О.Турчинова, влада використовує для фальсифікацій результатів виборів силові структури, зокрема, «спецпідрозділи МВС, судову гілку влади, яка повністю контролюється АП».

«Ці люди знищують виборчу документацію, руйнують результат, який був досягнутий», - додав О.Турчинов.

«На жаль, Центральна виборча комісія поки повністю працює під контролем АП і готує незаконні рішення стосовно невизнання виборів у тих округах, де перемогли представники опозиції», - заявив О.Турчинов.

За його словами, інформації про всі ці факти були передані послам.