Міліція каже, що під ЦВК діє в межах закону

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, як зазначили в міністерстві, 27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва своєю постановою обмежив проведення масових заходів у центральній частині столиці, у тому числі й на площі Лесі Українки, біля ЦВК.

Однак враховуючи інформацію про наміри деяких політичних сил та громадських організацій провести біля Центральної виборчої комісії мітинги (відповідні заявки надійшли до КМДА), міліцією були вжиті необхідні заходи та посилено охорону громадського порядку біля будівлі ЦВК, підкреслили в МВС.

«Працівники міліції діють в межах чинного законодавства. Їх основне завдання – не допустити правопорушень, а головне – забезпечити безпеку людей», - наголошується в повідомленні.

При цьому в МВС знову закликали громадян «не піддаватися на провокації та не порушувати закон, адже це тягне за собою відповідальність, у тому числі кримінальну».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах. Наразі там перебувають близько 3 тис. учасників.

Разом з тим лідери опозиції побоюються розгону мітингу під будівлею ЦВК

Зокрема, як заявив журналістам голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, "ми одержали інформацію, що "Беркут" розганяє акцію".

У свою чергу лідер партії "УДАР" Віталій Кличко додав: "Ми одержали інформацію, що "Беркут" відтісняє людей від ЦВК".