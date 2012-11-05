У Польщі оприлюднено "список ганьби"

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за оцінками видання, політики партії "Громадянська платформа", яка сформувала польський уряд у 2007 році, «поклали до своїх кишень, до кишень своїх родичів і знайомих близько 50 млн євро».

Газета відзначає, що нинішній польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який обійняв цю посаду другий раз поспіль після успішних для РО виборів у 2011 році, не виконав обіцянку, дану ще під час кампанії 2007 року.

"Функціонери "Громадянської платформи», члени їх сімей і знайомі, які працювали за останні п'ять років у державних компаніях і органах влади, одержали з державної казни близько 200 млн злотих (1 eur = 4,1 PLN)", - відзначило видання.

Puls Biznesu нагадує, що Д.Туск обіцяв не допустити входження функціонерів РО та їх близьких до наглядових рад і рад директорів державних компаній і різного роду інституцій державної влади.

До «списку ганьби», оприлюдненого газетою, увійшло понад 400 осіб, серед яких 2 колишні міністра, 11 колишніх заступників міністрів і 11 екс-депутатів Сейму.