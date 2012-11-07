В опозиції під ЦВК виникла «туалетна» проблема

Про це йдеться в заяві "Батьківщини", повідомляє «Українська правда».

"Ніколи не думали, що доведеться звертатися до вас по такому приводу. Влада і представники міліції не дають встановити біотуалети на площі, де вже третю добу триває безстроковий мітинг громадян з протестом проти фальсифікацій результатів виборів", - йдеться у зверненні прес-служби об'єднаної опозиції.

"Розумієте, люди, які зібралися під Центральною виборчою комісією, не можуть собі дозволити бігати в найближчі підземні переходи, як це роблять співробітники" Беркута", - підкреслили в "Батьківщині".