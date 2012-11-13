Україна - у четвірці країн, які відступають від свободи слова

Про це йдеться у заяві Міжнародного Інституту Преси (МІП), повідомляється на сайті Інститут масової інформації.

Зокрема, ці країни увійшли до «Європейського списку особливої уваги» («Europe Watch List»). Чотири країни є «країнами зосередження уваги» у цьому списку та розміщені на сайті МІП, який буде висвітлювати події по всьому континенту, що впливають на свободу медіа. Список є поєднанням звітів від МІП, який захищає свободу преси в усьому світі, та їхнього партнера – Медіа-організації Південно-Східної Європи (SEEMO), яка опікується питаннями свободи преси у країнах Південно-Східної Європи.

Як зазначається у повідомленні, останні роки увага до моніторингів свободи преси була націлена на ті частини світу, де спостерігаються загрозливі прояви цензури і де журналістів регулярно ув'язнюють, нападають і вбивають. Проте і у Європі, де багато країн вже давно розглядаються як бастіони свободи висловлювання, побачили відступ у питаннях свободи ЗМІ.

У МІП наголосили, що ці чотири країни обрано не обов'язково тому, що вони найгірші чи є єдиними правопорушниками, а тому, що кожна з них показує символічні елементи зростаючої загрози свободі ЗМІ в Європі.

У зв`язку з цим у МІП наголосили, що в Україні спостерігалися як порушення свободи ЗМІ на шляху до парламентських виборів 28 жовтня 2012, так і розгляд парламентом пропозиції про повернення кримінальної відповідальності за наклеп. І хоча ці пропозиції були відкладені в минулому місяці, але спостерігачі побоюються, що тепер все може повернутися. Незважаючи на покращення ситуації після Помаранчевої революції 2004 року, свобода ЗМІ в Україні зменшилась з обранням Президентом Віктора Януковича у 2010 році, плюс зросли економічний тиск на ЗМІ та переслідування незалежних засобів масової, підкреслюється у повідомленні.