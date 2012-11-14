Генеральна прокуратура України пропонує дати правоохоронним органам право доступу до протоколів з «мокрими» печатками під час проведення виборів.

Як повідомляє «КоммерсантЪ – Украина», Генеральна прокуратура направила Президентові Віктору Януковичу пропозиції щодо внесення змін до закону про вибори народних депутатів. Серед іншого пропонується надати Центрвиборчкому додаткових повноважень, що стосуються втручання в роботу окружних виборчкомів.

Пропозиції Генпрокуратури із внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів» генеральний прокурор Віктор Пшонка представив Президенту В.Януковичу в понеділок, 12 листопада.

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Ці пропозиції сформульовано в чотирьох пунктах і мають загальний характер. «Не врегульований механізм виконання ЦВК функцій окружної виборчої комісії в питанні встановлення результатів голосування, перш за все в разі її бездіяльності», - йдеться в документі.

Аргументуючи свою позицію, Генпрокуратура нагадала про роботу ОВК №197 (Канів, Черкаська область) і ОВК №223 (Київ, Шевченківський район), де впродовж декількох днів «фактично не проводився прийом протоколів дільничних виборчих комісій».

В інформаційній записці ГПУ міститься ще одна пропозиція, яка передбачає розширення повноважень ЦВК. «Законом не передбачений дієвий механізм реагування комісій у разі, якщо кандидати порушують виборче законодавство», - сказано в документі. Якщо перші дві пропозиції Генпрокуратури стосувалися розширення повноважень ЦВК, то дві наступних - роботи правоохоронних органів і судів.

«Не визначені особливості доступу до оригіналів виборчої документації (протоколи дільничних комісій) судів, правоохоронних органів і державних виконавців», - сказано в документі.

Як приклад у записці наводиться округ №132 (Первомайськ, Миколаївська область), де вилучення державними виконавцями протоколів дільничних комісій призвело до масових порушень громадського порядку.

Остання, четверта пропозиція зумовлена ситуацією, що склалася в окрузі №94 (Обухів, Київська область), де окружна виборча комісія не врахувала голоси більш як 30 тисяч виборців із 27 дільниць.

«У законі відсутні критерії, відповідно до яких голосування на окремих дільницях може бути визнане недійсним у разі недопуску на ці дільниці спостерігачів», - відзначають у Генпрокуратурі.