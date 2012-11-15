Міліція пояснила, чому не порушує справу за фактом викрадення Развозжаєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання «круглого столу» з питань вступу в дію нового КПК, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

За його словами, за заявою адвоката Л.Развозжаєва в Солом’янському райуправлінні міліції було проведено перевірку і відмовлено в порушенні кримінальної справи.

«Чому? Тому що є дані із прикордонної і митної служб про те, що він перетнув кордон у Харківській області у пропускному пункті «Готівка». Він там пройшов контроль піший… Є дані, що він перетнув кордон вільно і скарг там не заявляв», - сказав В.Фаринник. Він також зауважив, що працівники міліції опитали свідків, які бачили як Л.Развозжаєв виходив із приміщення комісара при ООН в Україні, «поспілкувався з якимись людьми і пішов з ними».

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Його утримують в одиночній камері СІЗО «Лєфортово».

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну й під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами. Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.

26 жовтня в СБУ повідомили, що проводять перевірку причин в'їзду Л.Развозжаєва в Україну, законності й статусу його перебування на території нашої держави, обставин і мети термінового виїзду до Росії.

Євросоюз висловив сподівання, що Київ проведе розслідування у справі зникнення Л.Развозжаєва.