Добкін очолив ще й обласну федерацію футболу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне рішення сьогодні одностайно ухвалили делегати звітно-виборної конференції Харківської обласної федерації футболу.

Першими заступниками М.Добкіна стали ректор Харківської національної академії міського господарства Володимир Бабаєв, який був попереднім головою федерації, і Харківський міський голова Геннадій Кернес. Заступниками голови обласної федерації футболу стали Олександр Тюрін, який раніше також обіймав цю посаду, і заступник голови ОДА Олег Анпілогов.

М.Добкін, виступаючи перед делегатами конференції, зазначив, що головним стратегічним напрямком роботи Федерації стане розвиток стійкої футбольної піраміди, що базується на дитячо-юнацькому футболі. Він наголосив, що Федерація працюватиме над тим, щоб зробити більш престижним турнір «Шкіряний м’яч» (Всеукраїнський дитячий турнір з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» - УНІАН), а також реанімувати уроки футболу в школах, створивши для цього відповідні умови.

На думку М.Добкіна, також потрібно більше уваги приділяти районним змаганням, ветеранському, жіночому та пляжному футболу, а також футзалу.

Голова обласної федерації зазначив, що в області планується розробити і впровадити комплексну програму розвитку футболу на 2013-2017 рр., в якій мають бути передбачені рішення таких питань, як залучення фінансування для виконання програми, будівництво нових футбольних полів, відновлення існуючої футбольної інфраструктури, створення Фонду підтримки ветеранів харківського футболу тощо.

«Я готовий створити всі необхідні умови для розвитку харківського футболу і зробити так, щоб за всіма показниками ми були на перших місцях в країні», - сказав М.Добкін.