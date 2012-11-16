Москаль: Новий КПК фактично перетворює прокуратуру на похоронне бюро

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Москаля, за його словами, статтею 238 “Огляд трупа” КПК передбачене обов’язкове проводення огляду тіла слідчим або прокурором та судмедекспертом.

Як зауважив депутат, після огляду тіло підлягає обов’язковому направленню на судмедекспертизу для встановлення причини смерті. Згідно з КПК, померлого видають родичам лише з письмового дозволу прокурора і лише після проведення експертизи та встановлення причини смерті.

Г.Москаль нагадав, що раніше довідки для поховання видавали лікарі, а судмедекспертиза проводилася тільки в тих випадках, коли були ознаки насильницької (неприродної) смерті. При цьому експертиза могла тривати скільки завгодно, а тіло видавали родичам одразу після розтину.

За його словами, “тепер дотримання букви нового КПК призведе до повного колапсу”, а “кількість судмедекспертів та слідчих необхідно збільшити в десять разів”.

“Крім того, нова процедура видачі тіла родичам викличе протест мусульманської громади, яка за своїми релігійними звичаями має поховати померлого протягом 24 годин із моменту смерті, ще до заходу сонця”, - додав Г.Москаль.

За даними Держкомстату, за вісім місяців в Україні померло близько 500 тисяч людей, зауважив Г.Москаль. За його словами, штат судмедекспертів на сьогодні становить 1623 особи (70% від передбаченого штату), а кількість слідчих в Україні - 12 тисяч при некомплекті 10%.

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Г.Москаль наголосив: “Як при такій кількості судмедекспертів і слідчих можна оглянути кожен труп, після цього провести судмедекспертизу, встановити причину смерті, потім написати акт, який необхідно направити прокурору, а той уже має видати письмовий дозвіл на видачу померлого родичам. Новий КПК фактично перетворює прокуратуру на похоронне бюро”. На його переконання, уточнення причини смерті іноді може зайняти близько місяця.