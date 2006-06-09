Буш образився на українських коаліціантів і не приїде в Україну
08:52, 09 червня 2006Політика
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Натомість відвідає Угорщину
Президент США Джордж БУШ відмовився від планів відвідати Україну наприкінці червня і натомість поїде до Угорщини.
Як повідомляє Reuters, Дж. БУШ прилетить до Будапешта 22 червня після зустрічі з європейськими лідерами у Відні. В Угорщині президент США братиме участь у святкуванні 50-річчя революції.
Агентство відзначає, що плани Президента США поїхати до Києва офіційно не декларувалися, проте про них пресі розповіли співробітники Білого дому.
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