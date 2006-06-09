Буш образився на українських коаліціантів і не приїде в Україну

Президент США Джордж БУШ відмовився від планів відвідати Україну наприкінці червня і натомість поїде до Угорщини.

Як повідомляє Reuters, Дж. БУШ прилетить до Будапешта 22 червня після зустрічі з європейськими лідерами у Відні. В Угорщині президент США братиме участь у святкуванні 50-річчя революції.

Агентство відзначає, що плани Президента США поїхати до Києва офіційно не декларувалися, проте про них пресі розповіли співробітники Білого дому.