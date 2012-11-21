Адвокат: Україна зобов'язана виконати рішення ЄСПЛ щодо Луценка

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін вважає, що відхилення Європейським судом з прав людини апеляції України на рішення про незаконний арешт його підзахисного, має вплинути на розгляд касаційної скарги на вирок у справі про перевищення екс-міністром службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Фомін заявив сьогодні інтерв’ю журналістам під час перерви у засіданні Апеляційного суду Києва.

«Я особисто вважаю, що на цей апеляційний розгляд рішення Європейського суду з прав людини не вплине. Я вважаю, що рішення Європейського суду вплине на рішення, яке прийматиме касаційний суд, оскільки Європейський суд визнав порушення, які були допущені при розгляді першої справи, зокрема щодо затримання та арешту Луценка», - сказав адвокат.

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Разом з тим І.Фомін зауважив, що ані його підзахисний, ані сторона захисту не будуть задоволені лише отриманням матеріальної компенсації, оскільки у скарзі до ЄСПЛ вони не ставили за мету отримати кошти, а намагались довести неправомірність дій українських правоохоронців та суддів.

При цьому адвокат підкреслив, що Україна зобов’язана виконати рішення Європейського суду з прав людини,

Крім того, І.Фомін вважає, що Апеляційний суд Києва сьогодні винесе рішення за скаргою Ю.Луценка у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.

Сьогодні, 21 листопада, міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини у справі "Луценко проти України".