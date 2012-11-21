17% українців хотіли б проголосувати «проти всіх» (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу президент соціологічної компанії Research & Branding Group Євген Копатько, коментуючи результати проведеного опитування.

За його словами, на питання: «Якби у виборчих бюлетенях був пункт «проти всіх», то чи скористалися б ви ним 28 жовтня 2012 року під час голосування за партійними списками?», 17% респондентів відповіли: «У цілому, так».

Водночас, 76% опитаних обрали відповідь «В цілому, ні», а 7% було важко відповісти.

Соціологічна компанія Research & Branding Group проводила опитування з 6 по 16 листопада 2012 року. Було опитано 2076 осіб методом особистого інтерв'ю в 24 областях України, Криму, містах Києві і Севастополі. Очікувана середня похибка у вибірці становить плюс/мінус 2,2%.