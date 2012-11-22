Польські журналісти закликали МЗС простіше видавати їхнім українським колегам візи

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські журналісти у своєму заклику назвали "довготривалою та дороговартісною" процедуру видачі віз українським журналістам, відзначивши, що вона також "унеможливлює їм вільну участь у політичних, культурних і суспільних подіях у Польщі, що ускладнює повне та ретельне висвітлення їх в Україні".

Асоціація написала, що активніша співпраця працівників польських та українських медіа сприятиме європейській інтеграції України.

"Закликаємо прийняти рішення, що забезпечить можливість видачі візи без необхідності чекати цього документу та витрачати додаткові кошти", - йдеться у листі польських журналістів до Р.Сікорського.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року глава Асоціації польських журналістів Кшиштоф Сковронський у ході організованої спільно з Національною спілкою журналістів України конференції заявив про намір звернутися до МЗС Польщі із закликом взагалі скасувати візи для українських журналістів.

Довідка УНІАН. Журналісти входять в число 14 категорій громадян України, котрі мають можливість отримати польську візу безкоштовно. Однак на практиці через чинну систему електронної реєстрації, в якій рідко доступні місця на подачу документів в найближчі можливі терміни, журналісти нерідко змушені звертатися за польською візою через спеціальні візові центри, котрі беруть за свої послуги додаткову оплату.

Польща торік збільшила видачу віз українцям майже на третину - до 570 тисяч.