Дніпро вийшов у плей-офф Ліги Європи
00:00, 23 листопада 2012Політика
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Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і ПСВ.
ПСВ - Дніпро 1:2 (Вейналдум 18, - Селезньов 24, Коноплянка 74).
В другому матчі цієї групи зіграли АІК і Наполі - 1:2
Решта матчів
Група A. Анжі - Удінезе 2:0, Ліверпуль - Янг Бойз 2:2
Група B. Атлетіко - Хапоель (Тель-Авів) - 1:0, Академіка - Вікторія Пльзень 1:1
Група C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссія - АЕЛ 2:0
Група D. Ньюкасл - Марітіму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2
Група E. Мельде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5
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