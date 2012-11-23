Дніпро вийшов у плей-офф Ліги Європи

Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі F між Дніпром і ПСВ.

ПСВ - Дніпро 1:2 (Вейналдум 18, - Селезньов 24, Коноплянка 74). В другому матчі цієї групи зіграли АІК і Наполі - 1:2 Решта матчів Група A. Анжі - Удінезе 2:0, Ліверпуль - Янг Бойз 2:2 Група B. Атлетіко - Хапоель (Тель-Авів) - 1:0, Академіка - Вікторія Пльзень 1:1 Група C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссія - АЕЛ 2:0 Група D. Ньюкасл - Марітіму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2 Група E. Мельде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5

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