Суд відмовив соціалістам у бажанні залучити Януковича і Литвина

Вищий адміністративний суд України прийняв рішення витребувати з Генеральної прокуратури України інформацію про результати перевірки представників від Соціалістичної партії щодо фальсифікації виборчих документів на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд виніс в неділю, розглянувши клопотання представників в суді від СПУ.

Що стосується іншої частини клопотання, в якій вони просили залучити в якості третіх осіб представників інших політичних партій та блоків, які брали участь у дострокових парламентських виборах, та залучити в якості свідків представників СПУ, які зверталися до Генпрокуратури з приводу фальсифікації виборчих документів, то в цьому їм було відмовлено.

Як наголошується в ухвалі суду, “інші учасники виборчого процесу мали 5 днів з моменту оголошення результатів виборів для звернення до суду в разі непогодження цими результатами. І тому притягнення їх в якості третіх осіб буде порушенням процесуальних вимог. Стосовно притягнення в якості свідків представників СПУ, то в клопотанні не вказано їхніх повних даних, а тому вони не можуть бути долучені до справи”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.00 колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі п’яти осіб під головуванням голови суду Олександра ПАСЕНЮКА розпочала розгляд справи за позовами п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії.

Від ЦВК у судовому процесі беруть участь заступники голови комісії Андрій МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНА та член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ.

Як треті особи – представник БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Валерій КАРПУНЦОВ та Олег ДІДЕНКО.