Українські делегати вийшли із залу під час голосування про статус Палестини в ООН
10:15, 01 грудня 2012Політика
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Крім України, у голосуванні не брали участі Екваторіальна Гвінея, Карібаті, Ліберія і Мадагаскар.
Палестина називає рішення ООН історичним
Про це повідомляє ТСН.
Під час голосування щодо статусу Палестини в ООН українська делегація просто вийшла з залу. У Міністерстві закордонних справ позицію нашої країни не коментують.
Як повідомляв УНІАН, Палестина більшістю голосів отримала новий статус держави-спостерігача. Цього статусу - держави - палестинці домагалися 65 років, тому рішення ООН вони називають історичним. Новий статус підтримали 138 країн. Проти проголосували дев'ять країн: США, Ізраїль, Канада, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау, Панама і Чехія.
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