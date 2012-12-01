Українські делегати вийшли із залу під час голосування про статус Палестини в ООН

Про це повідомляє ТСН.

Під час голосування щодо статусу Палестини в ООН українська делегація просто вийшла з залу. У Міністерстві закордонних справ позицію нашої країни не коментують.

Як повідомляв УНІАН, Палестина більшістю голосів отримала новий статус держави-​​спостерігача. Цього статусу - держави - ​​палестинці домагалися 65 років, тому рішення ООН вони називають історичним. Новий статус підтримали 138 країн. Проти проголосували дев'ять країн: США, Ізраїль, Канада, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау, Панама і Чехія.