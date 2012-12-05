У «чемпіонаті» СНД з корупції Україна поступилась лише країнам Середньої Азії

Про це йдеться у прес-релізі за результатами Індексу сприйняття корупції-2012 від Transparency International (ІСК)

«Рівень корупції, зловживання владою та кулуарні інтриги все ще залишаються у багатьох країнах надзвичайно високими. Індекс сприйняття корупції – 2012 від Transparency International наочно підтверджує, що корупція все ще вирує у суспільстві по всьому світу», - сказано у документі.

Дві третини усіх країн, зазначених в Індексі 2012 року, отримали за рейтингом менше 50 балів за шкалою від 0 (дуже корумповані країни) до 100 (корупції немає).

Згідно з Індексом сприйняття корупції - 2012 Данія, Фінляндія та Нова Зеландія займають перші місця із рейтингом у 90 балів. Цьому сприяв широкий доступ до інформаційних систем та законів, які їх врегульовують на державному рівні.

Афганістан, КНДР та Сомалі знову мають найвищий рівень корупції.

До аутсайдерів за Індексом сприйняття корупції – 2012 належать також країни Єврозони, вплив фінансової та економічної кризи для яких став найвідчутнішим. «Щоб протистояти фінансовій кризі, Transparency International неодноразово закликало європейські держави спрямувати зусилля з боротьби з корупцією у громадський сектор, звертаючись до найпрозоріших державних установ із проханням посилити антикорупційну діяльність», - сказано у прес-релізі.

Також у Transparency International зазначають, що багато країн (від Близького Сходу до Азії та Європи), в яких громадяни закликали політичних лідерів боротися з корупцією, отримали за Індексом незмінні, або й гірші показники.

«Питання корупції є провідною темою по всій землі, – наголосив директор-розпорядник Transparency International Кобус де Свардт. – Країни з провідною економікою мають виступати прикладом, тож їхні інституції повинні бути повністю прозорими, а керівники – підзвітними. Це є обов’язковою умовою, оскільки їхні організації відіграють важливу роль у запобіганні корупції по всьому світу».

Згідно з порівняльною таблицею, оприлюдненою на сайті організації, США знаходяться на 19-му місці (73 бали) в Індексі сприйняття корупції -2012, Польща – на 41-му (58 балів), Китай – 80 (39 балів), Індія – 94 (36 балів).

Найвище – 32 - з пострадянських країн місце у рейтингу посідає Естонія (64 бали), Грузія опинилась на 51-му місці (52 бали), Молдова – 94-му (36), Вірменія – 105-му (34 бали), Білорусь – 123-му (31 бал), Казахстан і Росія поділили 133-тє місце (в обох по 28 балів), Азербайджан – на 139-му місці (27 балів).

Україна разом з Бангладеш, Камеруном, ЦАР, Республікою Конго, Сирією перебуває на 144-му місці (у всіх країн по 26 балів), одразу після них, на 150-му місці, йдуть Еритрея, Гвінея-Бісау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай (по 25 балів).

За даними Transparency International, серед колишніх країн СРСР вищий, ніж в Україні, рівень корупції лише в Киргизстані (154-те місце), Таджикистані (157), Туркменістані й Узбекистані (обоє – на 170-му місці).