Недоторканний Аваков повертається в Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

За розкладом літак прибуває о 13.25 в аеропорт «Бориспіль», термінал D, зазначається в повідомленні.

А.Авакова зустрічатимуть народні депутати від «Батьківщини», поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

Після цього він виїхав до Італії. Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і затриманий в Італії. Його адвокати надали суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні, і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти. Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.

3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков одержує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.