Ще одному українцю дали політичний притулок за кордоном

Як повідомляє "Українська правда", про це він написав у своєму блозі.

"Минулого тижня я і моя сім'я отримали постійний політичний притулок у Хорватії. Ще одна європейська країна де-факто визнала наявність політичних репресій в Україні", - вважає Олейніков.

"Відтепер ми не шукачі притулку, а натуральні біженці, у нас і довідка є. Тепер ми можемо жити і працювати в Європі на тих же правах, що й місцеві громадяни, їздити світом без віз... І з почуттям глибокого внутрішнього задоволення посилати до бісової матері продажну українську міліцію, оскільки Інтерпол не застосовує санкцій до осіб, яких переслідують на Батьківщині з політичних мотивів", - написав Олейніков.

"Але головне - не побутові зручності та подорожі. Головне - правда. 14 місяців група європейських слідчих вивчала надані нами документи, друковані матеріали, відео- та аудіозаписи, запити в державні органи та їхні відповіді-відписки", - пише він.

"Так от: якщо узагальнити результати розслідування, то прийняття позитивного рішення про надання притулку Денису Олейнікову і його родині базувалося на встановленні незалежним слідством істинності за трьома фактами", - зазначив Олейніков.

За його словами це: "Факт 1. Компанія ProstoPrint.com не була організатором випуску контрафактної продукції, ні Євро-2012, ні жодної іншої. Факт 2. Розгром ProstoPrint.com був покаранням за нашу публічну позицію. Факт 3. Неможливість отримання справедливого правосуддя в Україні, загроза життю і здоров'ю для мене і моїх близьких, що походить з боку правоохоронних органів".

Як відомо, Денис Олейніков - директор фірми ПростоПрінт, яка випускала футболки "Спасибо жителям Донбасса", - разом з родиною був змушений покинути Україну, побоюючись розправи.

Як повідомляв УНІАН, політичний притулок у Чехії отримали Богдан Данилишин і Олександр Тимошенко.