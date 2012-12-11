Могильов засудив Мельника за неадекватне спілкування з журналістом

Про це він заявив на брифінгу в Сімферополі 11 грудня.

"Така поведінка депутата неприпустима в принципі. Грубіянити нікому не можна, однозначно. Мельник не член Партії регіонів і по партійній лінії покарати ми його не можемо. Я знаю, що він нібито вибачився і правильно зробив. Але хамська поведінка не допустима нікому", - сказав А.Могильов.

Нагадаємо, 28 листопада в будівлі кримського парламенту між депутатом Верховної Ради Криму Олександром Мельником та старшим редактором Творчого об'єднання кримськотатарських програм ДТРК «Крим» Шевкет Ганієвим стався конфлікт, в результаті якого депутат обрушився з образами на адресу журналіста.

Увечері Олександр Мельник в ефірі телеканалу "ІТВ", який належить депутату, вибачився за ненормативну лексику, пообіцяв бути більш стриманим, але нагадав, що і серед журналістів далеко не всі «нормальні моральні люди». Також А.Мельник висловив припущення про можливий монтаж відео.