Нардепи у день відкриття сесії побачать Януковича лише на відео

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Це відеозвернення було записано перед відльотом Президента до Республіки Індія, де він перебуває з державним візитом з 9 по 12 грудня, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, розгорнутий аналіз соціально-економічного та політичного стану в Україні викладено у друкованій версії Звернення Президента до Верховної Ради, яка буде роздана народним депутатам найближчим часом.