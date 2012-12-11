Нардепи у день відкриття сесії побачать Януковича лише на відео
17:51, 11 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович звернеться до новообраних народних депутатів у день відкриття І сесії Верховної Ради України VII скликання у відеозверненні.
Янукович записав відео і полетів до Індії
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Це відеозвернення було записано перед відльотом Президента до Республіки Індія, де він перебуває з державним візитом з 9 по 12 грудня, зазначається в повідомленні.
За даними прес-служби, розгорнутий аналіз соціально-економічного та політичного стану в Україні викладено у друкованій версії Звернення Президента до Верховної Ради, яка буде роздана народним депутатам найближчим часом.
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