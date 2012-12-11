У Феодосії жінка намагалася продати новонароджену доньку за $54 тисячі

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму, 20-річна жінка здійснила оборудку разом зі своєю 60-річною бабусею.

"Немолода жінка виростила й виховала дівчину, оскільки мати від неї відмовилася ще в дитинстві. Молода феодосійка завагітніла. Щоб позбутися небажаної дитини, жінки вирішили продати її й почали підшукувати в Інтернеті покупців із Європи. Такі знайшлися в Німеччині", - сказано в повідомленні.

10 грудня, в день виписки молодої мами з феодосійського пологового будинку, відбулася "оборудка". Жінки отримали від іноземців гроші, після чого кримчанок затримали міліціонери. Їх доставлено в ізолятор у Сімферополі. Дитина зараз перебуває в дитячій лікарні у Феодосії.

Міліція веде досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми або інша незаконна угода стосовно людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.