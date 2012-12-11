Депутат каже, що перших "тушок" у "Батьківщину" привів Яценюк

Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Володимир Яворівський в ефірі 5 каналу, коментуючи рішення фракції вимагати здачі мандатів двох депутатів від "Батьківщини" батька і сина Табалових за порушення присяги.

"Привів Яценюк. Вони були членами… Син молодший був, до речі, головою "Фронту змін" Кіровоградської області. Тобто це не просто так людей на вулиці підхопили", - розповів він.

"З батьком вдвох вони мають бізнес, і чималий. Це харчовий бізнес, і хліб там і т.д", - уточнив депутат.

Яворівський зауважив, що "ще коли довідався, що їх висуває "Фронт змін", відразу сказав, що ми будемо мати перших дві "тушки".

Українська правда