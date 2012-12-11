Депутат каже, що перших "тушок" у "Батьківщину" привів Яценюк
22:57, 11 грудня 2012Політика
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Олександр та Андрій Табалови, яких "Батьківщина" просить задати мандати, до опозиційних списків привів лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк.
Яворівський дав коментар
Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Володимир Яворівський в ефірі 5 каналу, коментуючи рішення фракції вимагати здачі мандатів двох депутатів від "Батьківщини" батька і сина Табалових за порушення присяги.
"Привів Яценюк. Вони були членами… Син молодший був, до речі, головою "Фронту змін" Кіровоградської області. Тобто це не просто так людей на вулиці підхопили", - розповів він.
"З батьком вдвох вони мають бізнес, і чималий. Це харчовий бізнес, і хліб там і т.д", - уточнив депутат.
Яворівський зауважив, що "ще коли довідався, що їх висуває "Фронт змін", відразу сказав, що ми будемо мати перших дві "тушки".
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