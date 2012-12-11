Джерело: "Батьківщина" віддає посаду віце-спікера УДАРові
23:14, 11 грудня 2012Політика
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Фракція «Батьківщина» не голосуватиме за обрання голови парламенту та за надання згоди на призначення главою уряду Миколи Азарова.
Про це УНІАН повідомило джерело в «Батьківщині».
За словами співрозмовника агентства, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.
Крім того, депутати від «Батьківщини» планують вийти з сесійної зали під час відеозвернення Президента України Віктора Януковича до нового складу парламенту.
Співрозмовник зауважив, що «Батьківщина» наразі не планує висувати свого кандидата на посаду віце-спікера, а натомість до її квоти відійде керівництво в двох додаткових парламентських комітетах, які мають належати опозиції. За попередньою домовленістю віце-спікером нібито має стати представник партії УДАР.
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