Джерело: "Батьківщина" віддає посаду віце-спікера УДАРові

Про це УНІАН повідомило джерело в «Батьківщині».

За словами співрозмовника агентства, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Крім того, депутати від «Батьківщини» планують вийти з сесійної зали під час відеозвернення Президента України Віктора Януковича до нового складу парламенту.

Співрозмовник зауважив, що «Батьківщина» наразі не планує висувати свого кандидата на посаду віце-спікера, а натомість до її квоти відійде керівництво в двох додаткових парламентських комітетах, які мають належати опозиції. За попередньою домовленістю віце-спікером нібито має стати представник партії УДАР.