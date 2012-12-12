Єфремов налаштований завтра обрати і спікера, і прем'єра
20:43, 12 грудня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов переконаний, що парламент завтра дасть згоду на призначення прем’єр-міністра та обере спікера.
Єфремов думає, що керівництво парламенту буде розглядатися окремим голосуванням за кожну людину
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам.
«Завтра згідно з регламентом ті питання, які потрібно розглянути, ми будемо розглядати. Ми розраховуємо, що завтра ми зможемо розглянути всі питання», - сказав він. О.Єфремов наголосив, що це стосується керівництва парламенту та уряду.
В той же час О.Єфремов не виключив, що за кожну кандидатуру постійної президії ВР буде проводитися окреме голосування.
«Я думаю, що керівництво парламенту буде розглядатися окремим голосуванням за кожну людину», - додав він.
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