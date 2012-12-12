Єфремов налаштований завтра обрати і спікера, і прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам.

«Завтра згідно з регламентом ті питання, які потрібно розглянути, ми будемо розглядати. Ми розраховуємо, що завтра ми зможемо розглянути всі питання», - сказав він. О.Єфремов наголосив, що це стосується керівництва парламенту та уряду.

В той же час О.Єфремов не виключив, що за кожну кандидатуру постійної президії ВР буде проводитися окреме голосування.

«Я думаю, що керівництво парламенту буде розглядатися окремим голосуванням за кожну людину», - додав він.