У Держдепі США заявляють, що «чорного списку» українських чиновників немає

Як повідомляє радіо «Свобода», про це напередодні під час брифінгу у Вашингтоні сказала речниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд, коментуючи ситуацію з анулюванням в’їзної візи першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна.

Вона зауважила, що візу Р.Кузьміна саме скасували, а не відмовили у її видачі.

За словами В.Нуланд, США не коментують подібних питань, але після того, як сам Р.Кузьмін повідомив про це, то можуть підтвердити інформацію.

Коментуючи відносини з Україною, В.Нуланд наголосила, що США за допомогою дипломатичного впливу намагаються змінити курс українського керівництва, а саме - «зупинити політичні переслідування, звільнити колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко і краще захищати демократичну репутацію України».