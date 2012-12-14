Іноземні ЗМІ: Американські юристи розкритикували суд над Тимошенко

Про це йдеться у статтях NY Times та Daily Telegraph з приводу публікації Міністерством юстиції України звіту міжнародної юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP», які цитує прес-служба ВО «Батьківщина».

Зокрема, NY Times зазначає, що «у звіті, підготовленому за дорученням уряду України командою американських юристів, робиться висновок про те, що під час минулорічного судового процесу над колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко за звинуваченнями у перевищенні службових повноважень було порушено її важливі права, і що вона була незаконно ув’язнена ще до засудження та винесення вироку».

Як пишуть автори статті Девід Херценхорн і Девід Сенгер, «юристи на чолі з колишнім радником Президента Обами у Білому Домі Грегорі Б. Крейгом дійшли висновку, що Ю.Тимошенко було відмовлено в присутності адвоката на «вкрай важливих етапах» судового процесу, а в інших випадках її адвокатам незаконно відмовляли у виклику необхідних свідків».

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«Ці висновки припускають, що Ю.Тимошенко зможе добитись успіху у своєму позові, який розглядається Європейським судом з прав людини», - йдеться у статті.

За інформацією NY Times, «звіт фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» датується вереснем 2012 року, але український уряд його притримував».

Так, у звіті юристи «Skadden» гостро розкритикували ведення суддею процесу над Ю.Тимошенко.

«Здатність Тимошенко захищатись у суді було підірвано до такого рівня, який вважався б неприйнятним згідно із західними стандартами належного судового процесу та верховенства права», - написали юристи, описуючи те, як від процесу усували свідків захисту, йдеться у статті.

За інформацією автора статті Daily Telegraph, уряд України замовив звіт у команди американських юристів у квітні, готуючись до захисту у Європейському суді з прав людини.

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«Аналітики вважають, що уряд сподівався за допомогою цього звіту знайти виправдання для вироку Ю.Тимошенко, але тепер високопосадовці будуть змушені боротися з новими закликами звільнити Ю.Тимошенко після того як у звіті наголошується, що суд над нею був несправедливим», - пише Том Парфітт.

У статті Daily Telegraph цитуються слова Д.Крейга, що юристи дійшли до висновку, що Ю.Тимошенко «не надали справедливий судовий розгляд, їй не була надана можливість представити всіх свідків», «…свідкам обвинувачення давали змогу свідчити тоді, коли у залі суду були відсутні захисники Ю.Тимошенко…».

Експерт з правових питань, з якими консультувався Daily Telegraph, заявив, що процесуальні порушення, «ймовірно б, призвели до скасування вироку» на заході.

Але в статті також відмічається, що також Д.Крейг підтвердив, що в доповіді наголошується, що адвокати пані Тимошенко не довели в суді, що вона постраждала від «вибіркового переслідування». Але він пояснив, що він та його колеги не вивчали, чи були факти політичного тиску поза залом суду, щоб розпочати судове переслідування.

«Ми не оцінювали політичні мотиви осіб, що приймають рішення в Україні на основі політичної історії або особистої відданості», сказав він. «Ми вивчали судові записи». Пан Крейг сказав, що він і його колеги мали змогу безперешкодно зустрічатися з ким завгодно під час підготовки доповіді, і провели близько п'яти годин, розмовляючи з пані Тимошенко у в'язниці.