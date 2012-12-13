Лавриновича звинувачують у маніпуляціях зі звітом американських юристів

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ОО «Батьківщина» у зв’язку з публікацією Міністерством юстиції звіту міжнародної юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP».

Зокрема, автори заяви нагадують, що «ця фірма була найнята урядом у квітні цього року для оцінки перебігу суду у «газовій» справі проти Ю.Тимошенко. Щодо цієї фірми відразу виник скандал, оскільки неодноразово заявлялося, що вартість контракту складає лише 12 тисяч доларів, при цьому будь-які додаткові витрати не відшкодовуються». Разом з тим, зазначають в «Батьківщині», «лише один переліт команди юристів «Скадден» з Вашингтона до Києва - а таких перельотів було близько десяти - коштує орієнтовно 15 тисяч доларів США. Таким чином, вартість лише перельотів у десятки разів перевищила задекларовану урядом вартість контракту. Юристи ж «Скадден» неодноразово відмовлялись відповісти на запитання, хто оплачував різницю і відповідно хто є фактичним замовником цієї роботи».

Також у «Батьківщині» нагадують, що «ці американські юристи неодноразово заявляли, що до своєї команди вони не залучали спеціалістів з українського права. Тобто за якими критеріями оцінювались норми українського права, якщо жоден фахівець не був залучений, - досі невідомо».

Але, йдеться в заяві навіть ці «абсолютно упереджені» юристи насправді змушені були визнати в своєму звіті «абсолютно очевидні речі, які прес-служба Мін’юсту приховала:

1. Суд над Ю.Тимошенко не був справедливим та не відповідав базовим міжнародним стандартам.

2. Ю.Тимошенко була арештована та утримувалася під вартою незаконно та з порушенням базових міжнародних стандартів.

3. Ю.Тимошенко була позбавлена елементарних можливостей реалізовувати своє право на захист».

Водночас в «Батьківщині» наголошують, що «юристи з фірми «Скадден» не змогли надати відповідь на наступні логічні запитання: а чому ж здійснювались всі ці порушення, які вони зафіксували? Чому апеляційний і касаційний суди визнали правосуддя Кірєєва ледь не ідеальним? Очевидно, виконуючи волю свого невідомого благодійника, вони визнали за краще заплющити очі на ці прості запитання і сказати, що вони не побачили тут політики»

При цьому в «Батьківщині» наголошують, що за американськими стандартами, «на які радісно посилається Мін’юст, Віктор Янукович ніколи б не став Президентом України. За американськими стандартами» Верховна Рада України ніколи б не була обрана в такому складі, в якому вона зараз працює».

При цьому автори заяви задають ще одне запитання: «чому звіт, датований жовтнем, раптом сплив у публічній площині в день голосування резолюції по Україні в Європейському парламенті? На відміну від американських юристів з фірми «Скадден», українським громадянам відповіді на ці запитання абсолютно зрозумілі», йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

За повідомленням прес-служби Мін’юсту, «у звіті «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» показано, як Ю.Тимошенко перевищила свої повноваження й скоїла злочин:

1) підготувала директиви, в яких викладались умови, про які вона домовилась з прем’єр-міністром Російської Федерації;

2) дала доручення керівнику НАК «Нафтогаз України» підписати угоду з «Газпромом» без її схвалення Кабінетом міністрів України, погрожуючи звільнити його в разі відмови підписати зазначену угоду;

3) ввела в оману керівника НАК «Нафтогаз України» надавши йому офіційний документ з її підписом й печаткою Кабінету міністрів України, не зважаючи на те, що Кабінет міністрів України не затверджував цей документ під назвою «директиви»».

«Навіть у випадках, коли доповідь «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ставить під сумнів деякі процесуальні рішення суду, відзначається, що ці рішення ухвалювались з огляду на дії підсудної, спрямовані на перешкоджання або зупинку роботи суду», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Прихильники Ю.Тимошенко звинувачують нинішню владу на чолі з Президентом Віктором Януковичем у політичній умотивованості справи Ю.Тимошенко, пояснюючи це тим, що Ю.Тимошенко є основним політичним супротивником В.Януковича та загрозою для нього на майбутніх президентських виборах 2015 року. Цю точку зору розділяють багато експертів, ключових міжнародних організацій, уряди багатьох європейських країн, США та інших, вимагаючи звільнення Ю.Тимошенко з-за ґрат.

На даний момент захист Ю.Тимошенко очікує рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування), поява якого прогнозується після 15 грудня 2012 року.