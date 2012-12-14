Джерело: У Раді можуть з'явитися ще 7 тушок

За даними джерел «Сегодня» в опозиції, зокрема, це можуть бути двоє депутатів від ОО «Батьківщина» (один пройшов за списком, інший - мажоритарник) і п'ятеро – від «УДАРу».

Як повідомляв УНІАН, Народні депутати Олександр і Андрій Табалови, обрані від партії «Батьківщина» відмовилися вступити в її фракцію. Батько, Олександр Табалов, пройшов до ВР за списком Об'єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), а його син, Андрій Табалов, балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 в Кіровограді.

11 грудня «Батьківщина” оприлюднила вимогу до Табалових скласти депутатські мандати у зв'язку з відмовою ввійти у фракцію, чим було порушено присягу кандидата в депутати, підписану ними 5 серпня.