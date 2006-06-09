Жовтяк задоволений розмовою з Президентом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з Євгеном ЖОВТЯКОМ, якого він звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації 24 травня і який оскаржує законність цього звільнення в суді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Подробиць зустрічі прес-служба поки що не повідомляє.

Сам Є.ЖОВТЯК в телефонному інтерв’ю УНІАН розповів, що зустріч, якої він чекав більше місяця, тривала півтори години.

Як повідомив Є.ЖОВТЯК, під час зустрічі тема указу про його звільнення та перспектив його подальшого можливого перебування на посаді губернатора Київщини не обговорювалась. “Я наполегливо добивався цієї зустрічі не для того, щоб говорити про указ та те, чи залишуся я на посаді, а для того, аби донести до Президента інформацію, яка дасть йому адекватне уявлення про розвиток та проблеми Київщини, про зусилля моєї команди, які ми доклали для вирішення цих проблем”, - заявив Є.ЖОВТЯК.

Він переконаний, що “ця інформація дасть можливість Президентові зробити висновки про те, що саме реально відбувається на Київщині, хто реально працює для людей, а хто під демагогічними гаслами прагне отримати владу в області для задоволення власних інтересів”.

При цьому Є.ЖОВТЯК зазначив: “Якщо до цієї зустрічі я був переконаний, що Президент не отримував адекватної інформації про реальний стан справ на Київщині, то тепер знаю, що у нього така інформація є, і він може зробити належні висновки”.

“Отже, я задоволений результатами зустрічі“, - наголосив Є.ЖОВТЯК.

Довідка УНІАН. 27 квітня уряд, очолюваний Юрієм ЄХАНУРОВИМ, зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згодний з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі вказані не були. Крім того, в день появи указу Є.ЖОВТЯК перебував на лікарняному після хірургічної операції.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області проводили пікетування біля Секретаріату Президента на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА. Сам Є.ЖОВТЯК закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.

Є.ЖОВТЯК подав адміністративний позов “Про визнання Указу Президента від 24.05.2006 року протиправним, його скасування та поновлення на роботі” до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію указу до розгляду справи по суті. Однак наступного дня цей же суд відмінив рішення про зупинення президентського указу за заявою Міністерства юстиції.

6 червня суд переніс слухання позову Є.ЖОВТЯКА до Президента на 16 червня через неявку представників відповідача.

Того ж дня Президент сказав, що голів Луганської та Київської обласних державних адміністрацій буде призначено протягом 7-10 днів.

Весь цей час Є.ЖОВТЯК добивався зустрічі з Президентом. 8 червня він розповів УНІАН, що основна причина його звільнення – “земля у Київській області, яка з кожним днем стає дорожчою. І мої супротивники давно уже намагаються розчистити шлях до земельних ресурсів. Ми ж намагалися цей ресурс використати для розбудови області – ми хотіли створити в Київській області найкращу в Україні систему освіти, охорони здоров’я, культури, вирішити, нарешті, житлові питання 50 тисяч сімей. Тому й почали проводити земельні аукціони, але це багато кому не сподобалося”. Є.ЖОВТЯК підкреслив, що воює не за посаду, а добивається верховенства закону. “І насправді немає конфлікту між мною і Президентом. Є конфлікт між Законами України і радниками Президента, які не читали їх і вважають, що будь-яка їхня забаганка може перерости в указ, який Президент підпише. І я сподіваюся, що після зустрічі з Віктором Андрійовичем наші стосунки стануть кращими, ніж були коли-небудь раніше”, - зазначав учора Є.ЖОВТЯК.