Азаров: Бійців у парламенті багато, але самовбивць я не помітив

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі Національного телеканалу, говорячи про перспективи плідної роботи нового уряду і Верховної Ради.

«Компроміси знаходити потрібно. Всі ми повинні керуватися, за великим рахунком, національними інтересами і саме з їхньої точки зору займати принципові позиції. І по-друге, нам треба навчитися тому, що всі рішення повинні ухвалюватися тут в Києві, усередині країни. Не десь, не кимось, а нами. Це насправді не так просто, тому що у багатьох наших політичних сил існує звичка на когось озиратися, і сказавши щось, дивитися, а яка буде реакція. Ніби, як маленькі діти – хочуть, щоб по голівці погладили. Треба, нарешті, з'ясувати, що ми цього не потребуємо. Яке ми рішення ухвалили – це наше рішення, ми за нього відповідатимемо, подобається воно комусь чи не подобається», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що спостерігаючи за першими днями роботи нового скликання Верховної Ради, зрозумів, що компроміси можливі.

«Я спостерігаю за усіма цими перипетіями в парламенті протягом двох днів. Я зробив висновок, що бійців у нас в парламенті багато, більше, ніж було в колишньому парламенті, але самовбивць я не помітив. І це вселяє в мене певний оптимізм», - підкреслив М.Азаров.