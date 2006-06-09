ЦВК виключила зі списку БЮТ 13 прізвищ

Центральна виборча комісія виключила з виборчого списку блоку політичних партій „Блок Юлії Тимошенко” 13 кандидатів у народні депутати України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення комісія прийняла сьогодні на засіданні, розглянувши витяг з протоколу третього етапу міжпартійного з’їзду БЮТ про виключення зі списку блоку кандидатів у депутати.

Як пояснили у прес-службі ЦВК, таке рішення було прийнято, враховуючи норми Закону, за якими виборчий блок, який висунув кандидатів у депутати, включених до його списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті.

ЦВК відмовила у задоволенні заяви кандидата у народні депутати України Володимира ШОВКОШИТНОГО, включеного до списку БЮТ під №134, щодо перенесення розгляду питання про його виключення зі списку до закінчення розгляду скарги в суді.

Нагадаємо, наприкінці травня міжпартійний з`їзд БЮТ ухвалив рішення про виключення 13 кандидатів блоку. Підставою для виключення зі списку стала їхня низька активність під час виборів. У свою чергу, виключені апелюють до того, що було порушено їхнє право бути обраними. В`ячеслав БІЛОУС і Володимир ШОВКОШИТНИЙ мали реальні шанси в найближчому майбутньому потрапити до складу парламенту замість колег по БЮТ, що можуть стати членами Кабміну.

Печерський районний суд Києва визнав законним рішення міжпартійного з`їзду БЮТ про виключення з виборчого списку кандидатів у депутати