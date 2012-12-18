Медична комісія ухвалила оперувати Луценка

Про це повідомила прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вона розповіла, що у понеділок ув’язненого Луценка у Менській колонії відвідала розширена медична комісія.

"До складу комісії входило 12 лікарів вищої категорії - професори у різних галузях, серед них і ті, хто вже оглядав Луценка... Після огляду та спілкування із Луценком було прийняте одностайне рішення лікарів - операція потрібна протягом найближчих півроку", - підсумувала прес-секретар.